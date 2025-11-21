Jälgi meid
Ttstuudio 21-28.11

UUDISED

SELGUS TULEKAHJU PÕHJUS | Aegunud elektrisüsteem põhjustas hukkunuga lõppenud tulekahju

Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.
Avatar photo
Foto sündmuskohalt | Foto : Deilor Väli

18. novembri hilisõhtul kell 22.39 said päästjad väljakutse Luidja külla, kus teataja sõnul oli leekides kahekordne elumaja. Päästjate kohale saabudes töötas esimese korruse eluruumides suitsuandur, teisele korrusele leekide tõttu enam siseneda ei olnud võimalik. Edasiste kustutustööde käigus leiti teiselt korruselt hukkunud inimene. Kogutud info põhjal võib arvata, et tegemist on hoones elanud 54-aastase mehega, teatas Päästeamet. 

