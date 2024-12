SELGUS MAJAS | Praamipiletite hinnad tuleval aastal ei tõuse, lennupilet läheb palju kallimaks

Tallinn- Kärdla odavaim lennukipilet hakkab aga 1.veebruarist maksma senise 28 euro asemel 34. Arvestades, et lennupileti hinda tõsteti viimati varasuvel 25 euro pealt 28 peale, on vähem kui aastaga olnud hinnatõus 30%. Kallimaks läheb ka paindliku pileti hind, mis tõuseb 44 euro peale ning nädalavahetusel on pilet veelgi kallim.