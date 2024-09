SEENEHOOAJA OHUTUS | Kui kahtled, ära korja!

Eesti metsades kasvab mitmeid mürgiseeni, mis on söögiseentega äravahetamiseni sarnased. Selleks et seenel käimine pakuks rõõmu ega tekitaks ootamatuid ebameeldivusi, tasub teada, kuidas seenemürgistusest hoiduda ja mida teha, kui see on siiski juhtunud.