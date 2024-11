SATTUMISE LUGU | Indrek tabab hiidlaste maitset

Kes veel ei tea, siis pagari rollis pole modell, vaid Indrek Laaniste, kes selles samas majas hiidlaste maitset tabada püüab. Olgu selleks siis leib või mõni magustoit. Kuidas Jõgevalt pärit Indrek aga hiidlaste maitset tabada oskab, ei tea ta täpselt isegi. Vast aitab kaasa see, et Indrek on juba rohkem kui poole elust Hiiumaal elanud.