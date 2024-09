RELVALUBA | Hiiumaal on relv pea 300 inimesel

Kärdla politseijaoskonna piirkonna- ja menetlusgrupi grupijuhi Kaili Kiige sõnul on relvaloa taotlemisel või hoiutingimuste kontrollimisel avastatud väiksemaid probleeme, kuid need on lahendatud peale märkuse tegemist. Politsei andmetel elab Hiiumaal veidi alla 300 relvaomaniku, kellel on kehtiv füüsilise isiku relvaluba.