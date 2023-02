Juhtkiri | Reigi punane pöök teel Euroopasse

Reigi punane pöök võistleb Euroopa Aasta puu konkursil. Temast võib saada üleeuroopaliselt tähtis puu. Vaevalt Richard von Hirschhausen oleks osanud seda ette näha, kui poja sünni puhul selle istutas. Vaevalt ta üldse mõtles, et peaks oma tegevuse eest mingit tähelepanu pälvima. Ta oli vast lihtsalt rõ

õmus, et tal sündis poeg ja tahtis seda kuidagi tähistada. Puu läks jõudsalt kasvama ja on nüüd suviti oma uhkes punases rüüs tõeline vaatamisväärsus. Nii suur lausa, et sõnum temast levib üle Euroopa.

Kunagi ei tea, millal ühest väikesest teost võib sündida midagi suurt. Kunagi ei tea, millal tavalise inimese tavalisest päevast hakkab hargnema lugusid ja tegusid, mis kellegi elu muudavad. Isegi, kui need lood ei ole üleilmse tähtsusega ega too kohest kasu. Võibolla nad on nagu Reigi pöögid, mille olemasolust selle istutaja pere isegi enne Euroopa puu konkurssi midagi ei teadnud. Aga nüüd on väga rõõmus ja tunneb oma Hiiumaa juuri veelgi tugevamalt. Ja Hiiumaa on ka ju rõõmus, et tema võsud üle Euroopa levivad.

Nii, et. Tõuse hommikul üles. Vaata peeglisse ja ütle endale: “Tavaline on lahe!” Ja mine tee oma tavalisi asju. Seda, mida tunned, et tegema pead, sest just seda sa tegema peadki.

Reigi punase pöögi poolt hääletama muidugi ka!

Seda saab teha internetis. Lingi leiate Hiiu Lehe veebist. Reigi pöögi lugu on maksumüürita.