PÜHALEPA LEHT | Mardipäevaks tuleks varuda vähemalt 50 kilo vilja

See foto annab ettekujutuse, millist maskeeringut kannab loo autor Mardipäeval. Seda muundumist on lihtne teostada, et kiirelt anda endale tundmatu väljanägemine. Lisasin kindluse mõttes lisavarustusena ka öönägemise seadme. Sellega on võimalik näha, et ega teisi marte lähikonnas pole, kes su saaki himustavad. Samuti võiks tulevikus arutada minu äkkmõtet, et kas kordusõppused ja mardipäev ei võiks toimuda samal ajal. Saaks ühildada riigikaitse ja rahvustraditsiooni. Lõpetuseks tänan häid inimesi kauplusest Milshed, kes riietasid modelli kiirelt ja professionaalselt. Jäin tulemusega väga rahule, sest maskiga on palju ilusam väljanägemine näol. | Andres Raudsepp