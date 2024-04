PÜHA LEPA LEHT | Retseptinurk: nalja tegemise õpetus

Püha Lepa Leht annab väikese õpetuse, kuidas Hiiumaal võiks esimesel aprillil ja üleüldse naljakuul käituda ning annab ülevaate, kuidas PLL naljategemine osutus vägagi tõepäraseks ettevõtmiseks.

Reegel on lihtne. Nalja peab muidugi tegema igapäevaselt, mitte ainult aprillis. Nali aitab hoida aju toonuses ja meeled tasakaalus. Muidu võib juhtuda, et mõtlemisvõime hakkab kaduma. Täitsa piinlik oleks, kui röntgenülesvõte näitaks hiidlasel aju asemel pärdikut, kes kahte trummitaldrikut kokku lööb. Meil, Kõlunõmmel öeldakse, et pea on ühest kõrvast sisse vaadates tühi nagu garaaži pööning, kus on kaks vana autorehvi ja katkine Žiguli esiklaas ning mõtete asemel hõljub ainult tolm.

Püha Lepa Leht reastas näidiseks mõned internetist leitud ja kõigi aegade parimateks tunnistatud naljad:

Vaimukamate aprillinaljade edetabelis on esikohal uudis Šveitsi spagetisaagist. 1967. aastal teatas uudistesaade, et tänu heale talvele oli Šveitsis sel aastal suurepärane spagetisaak. Kujutage ette saatetoimetajate üllatust, kui tuhanded vaatajad hakkasid stuudiosse helistama ja küsima, kust saaks spagetipuu osta.