POPULAARNE LOGO | Korendusaed on müünud juba 32 000 korda

Ei möödu vast nädalat, kui mõnes suures meediakanalis ei esineks keegi inimene, kellel Hiiumaa kirjaga pusa seljas. Rääkimata siis Hiiumaast endast, kus avalikus ruumis ei pane keegi taolise kirjaga riideeset enam tähelegi, see on juba nii tavaline. Tihti saab kuulda lugusid, kuidas ühes või teises maailma otsas võõrad inimesed üksteisega rääkima hakkavad ainuüksi sellepärast, et kellelgi on särgi rinnal või mütsil kiri „Hiiumaa“.