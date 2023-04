Politsei tabas enim kihutajaid Nõmba kandist

Liiklustalgutel selgus, et juhid kipuvad enim eirama kiirusepiiranguid Kärdla-Käina maanteel.

Möödunud nädalal toimunud liiklustalgutel mõõtsid Hiiumaa politseinikud kiirust 14 kohas. Kokku tabati 25 lubatud piirkiirust ületanud sõidukijuhti, neist 19 juhile tegi politsei suulise hoiatuse, kuue juhi suhtes alustas politsei väärteomenetlust. Seekordsetel liiklustalgutel osales 13 Kärdla politsei­jaoskonna politseiametnikku.

Kärdla politseijaoskonna grupijuht Marko Kallas ütles, et kõik kuus väärteomenetluse saanud juhti tabasid nad Kärdla-Käina maanteel, neist kolm Nõmba külas ja ülejäänud kolm asulavälisel teel.

„Kärdla-Käina maanteel mõõtsime talgunädalal kiirust mitmes kohas ja üks probleemsemaid kohti sel maanteel ongi Nõmba küla, kus 50 km/h alal sõidetakse lubatust märksa kiiremini. Seal tabasime ka kõige rohkem patustajaid,“ rääkis Kallas.

Veebilehel liiklustalgud.ee on Nõmbas liiklust kontrollinud politseiniku kommentaar: „Oli palju 100+ kiiruseid, üks lg 2 kiirus menetletud (127 km/h).“

Kallas ütles, et kiirusega 127 kilomeetrit tunnist sõitnud juht jäi politseile vahele asulavälisel teel, kus lubatud kiirus on 90 kilomeetrit tunnis. „Üldiselt põhjendavad juhid oma liiga tempokat sõidukiirust sellega, et neil on kuhugi kiire või, et nad ei pannud piirangumärki tähele,“ selgitas Kallas.

Eestis kokku osales nädala jooksul talgutel 861 politseinikku, kes kontrollisid ligi 1600 kohta üle Eesti, millest kodanikud eelnevalt teada olid andnud. Politsei trahvis 1700 kiiruseületajat, lisaks vesteldi 1024 juhiga, kes kiirusepiirangu vastu eksisid. Lisaks kiiruseületamistele fikseeriti ka 355 muud rikkumist.

Sirle Loigo PPA-st ütles, et rikkujate arv ning suurimad tabatud kiirused on hirmuäratavalt suured. Näiteks Tallinnas tabasid politseinikud Vabaduse väljaku juures mootorratturi, kelle sõidukiiruseks mõõdeti kesklinnas 104 km/h. Suur kiiruseületus tabati ka näiteks Järvevana teel, kus sõiduki kiiruseks oli koguni 146 km/h.