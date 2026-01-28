Sündmuse eestvedaja Alvar Pisa sõnul sündis idee väga praktilisest vajadusest.
PARIMAD SÕITJAD | Entusiasmi toel sündis populaarne Kivipalu jäärajasõit
Hiiumaal Kivipalul toimus nädalavahetusel jäärajasõidu treeningpäev koos ajavõttude ja autasustamisega, mis tõi kokku 35 osalejat ning hulgaliselt pealtvaatajaid. Tegemist oli teistkordse sarnase sündmusega, esimest korda toimus treeningpäev 2022. aastal. Vahepeal ei ole ilmastikuolud jäärada lubanud, kuid sel talvel andsid soodsad külmad kogukonnale taas võimaluse.
