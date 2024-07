PAREM ELEKTRISÜSTEEM | Saartevaheline elektrikaabel sai lisaraha

„Eelmiste talvede tormid ja lumesajud on näidanud, kui oluline on suursaarte elektrisüsteemi tugevamaks ja ilmastikukindlamaks muutmine. Praegune rahastus on osa ligi 100 miljoni euro suurusest paketist, mille on riik viimastel aastatel elektrivõrgu kliimakindlaks muutmise kaasrahastuseks suunanud. Selle rahastuse abil uuendatakse muuhulgas ka Saaremaa ja Muhumaa vaheline ühendus ning Saaremaa ja Hiiumaa vaheline kaabel,“ sõnas kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.