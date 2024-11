PALADE KOOL 140 | Juubelipidu kujunes meeleolukaks

Vägeva trummipõrina saatel juubeldanud Palade koolipere andis kooli 140. sünnipäeval tänukirja kolmele teenekale töötajale. Kooli direktor Antti Leigri ütles Hiiu Lehele, et tänukirja saaja valivad õpetajad ja koolitöötajad ning see on koolipoolne ühine ja avalik tänu neile, kes Palade koolile palju head teinud.