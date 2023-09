Emmaste puhkpilliorkestrit aastakümneid vedanud Toomas Paap on võtnud ette Kärdla pillimängu elavdamise ja nii kogunevadki pühapäeval puhkpillimängijad eesmärgiga, kasvada väikesest ansamblist päris orkestriks.

“Pillipark on meil olemas,” rääkis Paap. “Puudu on mõned orkestrandid. Meie eesmärk on kokku saada 15–16 inimest, praegu on nimekirjas juba koos minuga üheksa huvilist.” Tema sõnul pole sellest midagi, kui pillimäng orkestri tasemel veel selge pole, sest õpetada on alati võimalik. Puhkpillimängu saavat korralikul tasemel kätte umbes aastaga.

“Ootame pigem täiskasvanud mängijaid, aga ka muusikakooli õpilasi, kes tahavad teist pilli juurde õppida,” ütles Paap. Varasemalt on Kärdlas toimetanud asjaarmastajate sümfoniett-orkester, kuid paraku nad enam koos ei käi. Endrik Üksvärav on kokku kutsunud Kärdla Kammerorkestri, aga seal mängivad kohalikud ja Hiiumaa sõpradest kutselised muusikud.

“Igal korralikul linnal on oma puhkpilliorkester, nagu näiteks Kuressaares. Puhkpillimäng on igale üritusele uhkuseks, tõstab meeleolu ja paneb rahval silma särama,” ütles Paap. Eriti oleks uude orkestrisse vaja saksofonimängijaid, sest see annab orkestri kõlale eestvedaja sõnul hea meeleolu.Täiskoosseisuga peaks orkester koos käima minimaalselt kord nädalas, pühapäeviti. Nädala sees saab individuaaltundides oma oskusi lihvida.

Uue orkestri esimene kokkusaamine on Kärdla Muusikakoolis 1. oktoobril kl 11. Muusikakool saabki olema orkestri uueks harjutuskohaks. Orkester hakkab toimima Kärdla Kultuurikeskuse huviringina. Ringi osalustasu täiskasvanule on kümme eurot kuus, lapsed saavad pilli puhuda tasuta.