ÕIGED VALIKUD | Koduses apteegis peab olema natuke kõike

Aina rohkem räägitakse seda, et ei maksa iga pisema tervisehäda pärast haiglasse joosta, vaid tuleb ise hakkama saada. Seda enam, et kriisidest tänapäeval puudust ei ole ning teadmine, et uppuja päästmine on ikkagi uppuja enda asi, kulub aina rohkem pähe. Hiiu Leht uuris, mis peaks asjatundjate sõnul olema ühes korralikus koduses apteegis ja mida tasuks ravimite puhul silmas pidada, kui tegemist mõne kriisiga.