NURGAKIVI VALMIS | Vabadussõja mälestusmärgi rajamiseks on puudu 400 000 eurot

Mälestusmärgi konkursi võidutöö „Ohverdus“ jaoks on juba rajatud skulptuuri vundament ja lipuväljak. Soomes, Iin Konepaja Oy tehases peaks valmis olema monumendi skulptuuriosa. On lootust, et see jõuab Hiiumaale lähiajal. Hiiumaa muinsuskaitse seltsi esimees Dan Lukas ütles, et abi transpordiks pakkus saare ettevõtja Andrus Ilumets.