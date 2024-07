NÕUANNE | 9 soovitust, kuidas puhkuse ajal päriselt puhata

Käes on suvepuhkuste aeg, kuid sageli ei oskagi me üldse puhata. Puhkamise asemel kontrollid e-kirju ja teed kontrollkõnesid, et olla kindel, kas kõik on korras ja keegi pole midagi vussi keeranud. CV Online 2022. aastal läbiviidud uuringust selgus, et 83% eestlastest teeb puhkuse ajal tööd. Kas sina oled üks nendest?