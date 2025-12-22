Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei tabas kriminaalses joobes juhi

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega.

Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa teatel alustas politsei kümme väärteomenetlust, reageeris kümnele väljakutsele ja algatas ühe kriminaalmenetluse.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SISUTURUNDUS

SISUTURUNDUS | Mida jälgida, kui valite täissünteetilist mootoriõli

Mootoriõli valik mõjutab otseselt mootori töökindlust, kulumist ja üldist kasutusiga. Kuigi poelettidel on saadaval väga erinevaid õlisid, eelistavad paljud juhid tänapäeval just täissünteetilisi lahendusi....

3 tundi ago

TOIT

ÜLESÖÖMINE | Kuidas pääseda pühadeaegsest söömaorgiast?

Jõuluõhtu on imeline aeg, kui pere tuleb kokku, kuusk on ehitud vanaemade hoolega hoitud ehetega ja köögist immitseb hõrku toidulõhnu. Praad on kohe ahjust...

4 tundi ago

UUDISED

KÕIK UISUTAMA! | Käinas avatakse jõuluks uisuväljak

Käinas Elamuskeskus Tuuletorni ja Käina Coopi vahelisel alal avatakse 23. detsembril kell 16 uus uisuväljak. Esimesel kuul on uisuväljaku kasutamine ja uiskude laenutus kõikidele...

23 tundi ago

UUDISED

SISUKAS AASTA | Meie lehe aasta Hiiumaal

Selle aasta viiekümnendas lehenumbris on sümboolne kokku võtta Hiiu Lehe aasta. Tõsi, aasta viimasel päeval ilmub veel üks paberlehe number, kuid seekordne eksemplar jõuab...

1 päev ago