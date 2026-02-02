NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas peretülisid ja konflikte joobes inimeste vahel

Raudsepa sõnul tuli eelmisel nädalal liiklusest kõrvaldada üks sõidukijuht, kes oli alkoholi tarvitanult rooli keerama asunud. Nädala jooksul eksiti veel piirkiiruse vastu ja tuvastati ka juhte, kes rääkisid roolis telefoniga. Eelmisel nädalal anti politseile teada ühest liiklusõnnetusest, tegemist oli sõiduki ja metslooma kokkupõrkega.