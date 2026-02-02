Raudsepa sõnul tuli eelmisel nädalal liiklusest kõrvaldada üks sõidukijuht, kes oli alkoholi tarvitanult rooli keerama asunud. Nädala jooksul eksiti veel piirkiiruse vastu ja tuvastati ka juhte, kes rääkisid roolis telefoniga. Eelmisel nädalal anti politseile teada ühest liiklusõnnetusest, tegemist oli sõiduki ja metslooma kokkupõrkega.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas peretülisid ja konflikte joobes inimeste vahel
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.
ARVAMUS
Riigil tuleks eraldada igal aastal TS Laevade puhaskasumist paar protsenti, et see raha sobivate ilmaolude korral koheselt avaliku jäätee rajamisse suunata. Et tagada jääteede...
UUDISED
Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.