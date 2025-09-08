Jälgi meid
NÄDAL POLITSEIS | Narkootikume tarvitanud mees jäi politseile vahele

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 29 erineva korrarikkumise teatega.

Foto: Raul Vinni

Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 18 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist neli inimest, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

