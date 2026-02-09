Jälgi meid
Stihl hooldus

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Arestimajja viidi kainenema kaks inimest

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 17 erineva korrarikkumise teatega, ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja 13 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Raudsepa sõnul eksisid juhid roolis olles telefoniga rääkimise keelu vastu, samuti ületasid lubatud piirkiirust. Liiklusõnnetustest anti politseile teada eelmisel nädalal kolmel korral. “Kahe juhtumi puhul oli tegemist metslooma ja sõiduki kokkupõrkega, üks juhtum käsitles kokkupõrget teise sõidukiga manööverdamisel,” ütles Raudsepp.

