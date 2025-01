MÜNDIAARE | Hiiumaalt leiti esimesed jäljed viikingiajast

Muinsuskaitseametile laekus 2024. aasta suvel info 11. sajandist pärit hõbemüntide leiust Hiiumaa idaosas. Arheoloogide sõnul on need kehvasti säilinud 12 münti ja mündikildu esimesed jäljed viikingiperioodist ehk ajajärgust, millest leiud Hiiumaal seni suuresti vaikisid. Mõtlemapanev on ka aarde leiukoht kiviklibuses rannavallis. Merepiiri lähedus ja müntide fragmentaarsus vihjavad, et leiukogumi on aegade jooksul lõhkunud rüsijää.