Asumiseltsi moodustamise mõttetalgutele tulnud kodanikud näevad Kärdla nägu ja vajadusi üsna sarnaselt.

Reedel kogunes Kärdla asumiseltsi algatusrühma kutsel muusikakooli saali paarkümmend mõttetalgutest osavõtjat, et arutleda loodava seltsi üle. Eestvedajad Kati Vooglaid Kukk ja Rinno Lige palusid töörühmadel kirja panna, mis on Kärdlas hoidmist väärt, mis on enam-vähem rahuldav, millest loobuda ning mida juurde vaja.