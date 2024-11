MIS SAAB SUUREMÕISAST? | Minister Hartman üllatas: “Hiiumaal leiti lahendus.” Vallavalitsus pakubki oma plaani.

Regionaalminister Piret Hartman (SDE) ütles ETV saates Impulss, et Hiiumaa Ametikooli osas on osapooled teinud koostööd ja lahendus on leitud. Hiiumaa sotsiaalmeediagruppides tõusis seepeale küsimus, et miks hiidlased pole sellest lahendusest midagi kuulnud?