Mida näitab Hiidlase tähtkuju?

Tuhanded lugejad on uurinud Püha Lepa Lehe toimetuselt, kuhu on jäänud meie kõrge ajakirjandusliku tasemega üllitised? Vastus on lihtne. Suveleht tegi meid kuulsaks ja oleme leidnud põhitöö kõrvalt lisasuundi teisteks loomingulisteks tegevusteks. Ootamatult sülle sadanud tuntust ei saa raisku lasta ja nüüd liugleme kuulsuse laineharjadel, tootes luuletusi, jutukesi ja stsenaariume. Tellimusi on palju. Üheks kõrvaltööks on meile ka joruskoopide koostamine.