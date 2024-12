Oodatud on see päev, mil kohalikust elust raamat ilmub, eriti kui seda on paljusõnaliselt ette reklaamitud – viis aastat Hiiumaa elu ühtede kaante vahel ja kõik põhineb pealegi ka päriselt elatud elul! Mida ta meist küll mõtleb, mida räägib, mille poolest me teistest erilisemad oleme… Ootuspäraselt pannakse uustulnuka raamatut lugema teine pötku, sest eks need mandrikad ole ju kõik väheke teistmoodi.