Merehädast pääsenu paneb südamele: päästevest olgu aamen kirikus

Oli pühapäeva hommik ja rannakalur Tiit asutas end koidikul merele minema, nagu ikka. Ometi oli see päev natuke teistsugune. Esialgu seepärast, et ees seisis uue mootori esimene katsetus, aga lõpuks sellepärast, et haugipüügiga alanud päev päädis paadi uppumisega ja kaluri imelisest pääsemisest sai 73aastase mehe teine sünnipäev.