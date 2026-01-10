MÄLESTAME | Lahkunud on Douglas Wells (27.11.1963 – 14.10.2025)

Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells.
Wells oli pärit Omahast ja pärast keskkooli lõpetamist omandas ta kõrghariduse ärinduses ning 1991 aastal alustas ta teekonda USA Rahukorpuse vabatahtlikuna. 1992. aastal saadeti ta elama Hiiumaale. Saarel töötades õppis Wells ära eesti keele ja arendas turismitegevust. Näiteks oli ta Hiiumaa infopunkti avamisel, sealne giid, reklaamija, turismiedendaja, lektor ja inglise keele õpetaja. Samuti oli ta muusik. 2001. aastal ilmus raamat „Jänki seiklused Hiiumaal”, mis räägib 1990. aastate Hiiumaast ja Eestist. Eestikeelne variant ilmus 2003. aastal, mille esimese tiraaži läbimüük tingis kordustrüki 2017. aastal. Temast on valminud ka telesaade. 2025 aastal esietendus Visocsa kultuuritehases raamatu põhjal valminud etendus.
Pärast Hiiumaalt lahkumist 1996. aastal on Wells elanud mitmel pool üle maailma, näiteks Washingtonis, Hong-Kongis, Pariisis ja Šveitsis.
Pärast pensionile jäämist leidis Doug uue kutsumuse Nebraska looduse ja parkide ameti juures loodusteadlasena, jagades oma armastust looduse vastu ka teistega. Talle meeldis kalastamine, jahipidamine, aiandus, telkimine ning nii uute paikade avastamine kui ka oma vanade lemmikkohtade külastamine. Vabal ajal tegutses Doug vabatahtlikuna kohalikes kodutute varjupaikades, Durham’i muuseumis ning hooldusperesüsteemis olevatele lastele mõeldud laagris.
Hiiu Lehel oli Wellsiga viimane kontakt 2023 aasta jõulude ajal, kui lehele antud intervjuus kinnitas Wells, et tema elu parimad aastad möödusid Hiiumaal.
MÄLESTADES DOUGLAST
Mõeldes Douglasele tulevad esimesena meelde tema sõbralik ja muhe nägu ning sama sõbralik ja muhe olemus. Ühest küljest oli ta nagu haruldane filmilik fantaasiategelane, kes saatuse tahtel ja pooljuhuslikult 90ndate alguse Hiiumaale jõudnud, teisest küljest aga tavaline noor inimene, kes oma kohta otsib ja teiste omavanustega seltsib. Douglas oli tore sõber, kellel oli hea huumorisoon, kes oskas naljakat näha nii meis kui endas kui ameerikalikus elulaadis. Meie tollases noores seltskonnas ei olnud tema suhtes võõristust, sest Douglas oli lihtne, hooliv, heas mõttes uudishimulik, abivalmis. Ta oskas rõõmu tunda ja väärtustada väikseid asju – kingiks saadud villased sokid kandis ribadeks-, aga mõtles ka palju suuremalt ning kindlasti hoolis väga Hiiumaast ja Eestist. Olen kindel, et isegi pilve pealt hoiab ta meil silma peal.
Tiiu Heldema
***
Kõik teemad, mida ta tõstatas, nii turismimajanduse alal kui prügiteema, olid tollal rasked teemad. Ja ta leidis neile ka lahendused. Meie saime Douglaselt loa Tuletorni Ringi trükise arenduseks vahetult siis, kui ta oli juba Hiiumaalt lahkunud. Nii tore, et temast ja tema tööst on alati räägitud, meeles peetud ja edasi arendatud. Kasvõi Viscosa näidend, mis tuletab meelde, kuidas kõik alguse sai ja kuidas me teda mäletame.
Ly Johansen