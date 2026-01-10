MÄLESTAME | Lahkunud on Douglas Wells (27.11.1963 – 14.10.2025)

Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells.

Wells oli pärit Omahast ja pärast keskkooli lõpetamist omandas ta kõrghariduse ärinduses ning 1991 aastal alustas ta teekonda USA Rahukorpuse vabatahtlikuna. 1992. aastal saadeti ta elama Hiiumaale. Saarel töötades õppis Wells ära eesti keele ja arendas turismitegevust. Näiteks oli ta Hiiumaa infopunkti avamisel, sealne giid, reklaamija, turismiedendaja, lektor ja inglise keele õpetaja. Samuti oli ta muusik. 2001. aastal ilmus raamat „Jänki seiklused Hiiumaal”, mis räägib 1990. aastate Hiiumaast ja Eestist. Eestikeelne variant ilmus 2003. aastal, mille esimese tiraaži läbimüük tingis kordustrüki 2017. aastal. Temast on valminud ka telesaade. 2025 aastal esietendus Visocsa kultuuritehases raamatu põhjal valminud etendus.

Pärast Hiiumaalt lahkumist 1996. aastal on Wells elanud mitmel pool üle maailma, näiteks Washingtonis, Hong-Kongis, Pariisis ja Šveitsis.

Pärast pensionile jäämist leidis Doug uue kutsumuse Nebraska looduse ja parkide ameti juures loodusteadlasena, jagades oma armastust looduse vastu ka teistega. Talle meeldis kalastamine, jahipidamine, aiandus, telkimine ning nii uute paikade avastamine kui ka oma vanade lemmikkohtade külastamine. Vabal ajal tegutses Doug vabatahtlikuna kohalikes kodutute varjupaikades, Durham’i muuseumis ning hooldusperesüsteemis olevatele lastele mõeldud laagris.

Hiiu Lehel oli Wellsiga viimane kontakt 2023 aasta jõulude ajal, kui lehele antud intervjuus kinnitas Wells, et tema elu parimad aastad möödusid Hiiumaal.