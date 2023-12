Elu parimad aastad möödusid Hiiumaal

Päeval, mil Douglas Wellsi postkasti saabub intervjuusoov Hiiu Lehelt, tähistab ta oma 60ndat sünnipäeva. Sellest päevast, mil ta tuli Hiiumaale, on möödas 31 aastat. Täna töötab kunagine Rahukorpuslane Nebraska osariigi looduspargis giidina ja igatseb, et oleks vaid kellegagi eesti keelt rääkida.

Douglas Wellsi nimi Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Eesti keeles kahes trükis välja antud menukas raamat on paljudele ennast Hiiumaaga siduvatele inimestele esimene sissevaade maailma, mis teda saarel ees ootab. Suur osa sellest on sama ka 30 aastat hiljem.

Douglas vabandab kirjavahetuse alguses, et tema eesti keel on väga roostes ning ta vastab parem inglise keeles. Lepime siis kokku, et küsimused tulevad eesti keeles, vastused inglise keeles.