AVAMINE 22. MAI | Kõpu suvepood avab peagi uksed

Paar kuud kestnud remonditööde järel on Kõpu suvepood avamiseks valmis. Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons ütles, et kauplus plaanitakse avada kolmapäeval, 22. mail. Müüjatena hakkavad kaupluses tööle Asta Šukis ja Kaja Ojala. Pood on suvehooajal avatud iga päev, ka pühapäeviti kella 10–18ni.