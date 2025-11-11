Jälgi meid
Profi ms 261

UUDISED

MAAGILINE KOHT | An-Marlen peab Hiiumaad oma teiseks koduks

Eelmisel nädalal annetas laulja An-Marlen ehk Ingel Marlen Mikk oma Su Nägu Kõlab Tuttavalt saate võiduraha Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule. “Usun, et annetus läks õigesse kohta ja mul ei saaks olla suurem au anda omalt poolt panus loomade aitamisele ning seda veel minu jaoks niivõrd südamelähedases kohas,” märkis An-Marlen.
Avatar photo
An-Marlen annetas võiduraha Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule. | Foto: TV3/Erlend Štaub

An-Marlen on suur loomaarmastaja ja usub, et tihtilugu jäävad väiksemad organisatsioonid tähelepanuta. Laulja leiab, et saates annetatud raha aitab pisemaid kohti kindlasti. “Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu jäi mulle esimesena silma ja teadsin kohe, et kui peaksin saate võitma, siis minu raha läheb neile,” ütles An-Marlen.

