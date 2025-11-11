An-Marlen on suur loomaarmastaja ja usub, et tihtilugu jäävad väiksemad organisatsioonid tähelepanuta. Laulja leiab, et saates annetatud raha aitab pisemaid kohti kindlasti. “Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu jäi mulle esimesena silma ja teadsin kohe, et kui peaksin saate võitma, siis minu raha läheb neile,” ütles An-Marlen.
MAAGILINE KOHT | An-Marlen peab Hiiumaad oma teiseks koduks
Eelmisel nädalal annetas laulja An-Marlen ehk Ingel Marlen Mikk oma Su Nägu Kõlab Tuttavalt saate võiduraha Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule. “Usun, et annetus läks õigesse kohta ja mul ei saaks olla suurem au anda omalt poolt panus loomade aitamisele ning seda veel minu jaoks niivõrd südamelähedases kohas,” märkis An-Marlen.
Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.
Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja...
Eesti Töötukassa jätkab oma teenuste kaasajastamist ning selle tulemusel koondab ka Hiiumaal kolm töötajat.