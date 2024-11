LUMEKS VALMIS | Lumi saab lükatud ka enne lepingute kehtima hakkamist

Kolmapäevaks lubab ilmateade selle aasta esimest suuremat lumesadu. Valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu ütles, et osavaldades on talvise teehoolduse lepingud sõlmitud või sõlmimisel. “Juhul kui lumi tuleb varem maha, siis on meil kõigi lumelükkajatega kokkulepped olemas, et tööd saavad tehtud,” märkis Rajasalu.