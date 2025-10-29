Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

LUGU PLUSS ÕPPETUND | Toivo Tänavsuu raamatus on koht ka Hiiumaa Haiglal

Äsja ilmunud “Kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi” on Toivo Tänavsuu arstitudengipäevik, milles oma koht ka Hiiumaal.
Avatar photo
Toivo Tänavsuu esitles oma raamatut spontaanselt ka Hiiumaa Haigla kolleegidele. | Foto: Erakogu

Möödunud nädala reedel, 24. oktoobril, esitles autor raamatut Hiiumaa Haigla kolleegidele. Toivo Tänavsuu sõnul oli tegemist spontaanse üritusega. 

Veel lugemist:

SPORT

TÕI MEDALI | Maria Eller taas edukas

25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.

4 tundi ago

SPORT

KINDEL VÕIT | Hiidlased alustasid saalihoki liigas võidukalt

Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.

4 tundi ago

UUDISED

ILUSAD EESTI NIMED | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed

Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.

5 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Kotumihe kaitseks

Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...

6 tundi ago