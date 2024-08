Lambad ja õunad

Hiiumaa lambakasvatajad paluvad, et inimesed oma üleliigseid õunu ilma kokkuleppeta lammaste karjamaale ei viiks. „Iseenesest on see tore, et õunu tuuakse, aga ilma lõikamata võivad õunad lammastele surmavad olla,“ kirjutas Mari-Liis Leivalt Hiiu Lehele. Seega palve lahketele õunaomanikele: leppige palun lambakasvatajatega kokku, kui plaanite lammastele õunu viia.