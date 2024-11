LÄÄNEMERE SÜDA | Tanel Kapper: Hiiumaa ja Saaremaa on meie vaenlase jaoks hindamatu väärtusega

Ilmselt on kõik hiidlased märganud viimase kahe aasta jooksul Kaitseliidu, Kaitseväe ja liitlaste tegevuse aktiivsuse kasvu saarel. Eks see ole paratamatult seotud meie idanaabri agressiivsuse kasvuga, mille tõenduseks on sõda Ukrainas. Lisaks ei tohi unustada, et asi ei pruugi piirduda Ukrainaga ja Ukraina kaotuse korral täiesti kindlalt ei piirdugi.