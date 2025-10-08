Jälgi meid
HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 8. oktoobril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Tund aega elustamist
  • Sünnitusabi saatus kaalul
  • Bruno leib Kadriorus
  • Hiidlased valmis saart kaitsma

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

