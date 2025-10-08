KUULA | Hiiu Lehe minutid 8. oktoobril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Tund aega elustamist
- Sünnitusabi saatus kaalul
- Bruno leib Kadriorus
- Hiidlased valmis saart kaitsma
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
Hiiumaa Rattanädalavahetus tõi 3.- 4. oktoobril Emmastesse ja Palukülla kokku enam kui 80 rattahuvilist üle Eesti, et lõpetada hooaeg sportlikus ja meeleolukas võtmes. Rattanädalavahetusel...
Eeloleva nädala-aja ilm näitab pigem jahenemise tendentsi. Ilm läheb tuuliseks ja on tõenäoline, et näeb ka esimese tahke saju ära.