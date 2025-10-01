TUND AEGA ELUSTAMIST | Parvlaeval Leiger suri inimene vaatamata kaasreisijate pingutustele

Oskar Liiberile lisaks tõttasid appi praamil viibinud Hiiumaa haigla juht Riina Tamm, Tõnis Laanmäe ja Hannes Teidla.

“Elustasime, pumpasime tund ja viis minutit, kasutasime [elustamisaparaati] AED-d,” ütles Riina Tamm, kelle sõnul suheldi kiirabiga ning nende käsul jätkati elustamist kuni Heltermaani, kus meedikud patsiendi üle võtsid.

Kahjuks ei õnnestunud mehe elu küll päästa.

” Tegime kõik, mis saime,” nentis Tamm ja kiitis mehi, kes tund aega järjest vahetustega elustasid. Peale oma käte ja elustamisaparaadi neil midagi muud ei olnud. “Olime tublid. Ainult kiitus. Eriti Oskarile, kes märkas.”