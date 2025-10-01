Jälgi meid

UUDISED

TUND AEGA ELUSTAMIST | Parvlaeval Leiger suri inimene vaatamata kaasreisijate pingutustele

Rohukülast kolmapäeval kell 19 väljunud laeval kukkus kokku meesterahvas. Juhtunut pealt näinud Oskar Liiber tõttas koos teiste reisijatega appi, kuid vaatamata tund ja viis minutit kestnud pingutustele tuli Heltermaal konstanteerida inimese surma.

Avatar photo

Oskar Liiberile lisaks tõttasid appi praamil viibinud Hiiumaa haigla juht Riina Tamm, Tõnis Laanmäe ja Hannes Teidla.

“Elustasime, pumpasime tund ja viis minutit, kasutasime [elustamisaparaati] AED-d,” ütles Riina Tamm, kelle sõnul suheldi kiirabiga ning nende käsul jätkati elustamist kuni Heltermaani, kus meedikud patsiendi üle võtsid.

Kahjuks ei õnnestunud mehe elu küll päästa.

” Tegime kõik, mis saime,” nentis Tamm ja kiitis mehi, kes tund aega järjest vahetustega elustasid.  Peale oma käte ja elustamisaparaadi neil midagi muud ei olnud.  “Olime tublid. Ainult kiitus. Eriti Oskarile, kes märkas.”

 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

Rainer Jancis toob Kärdlasse rahvusvahelise kontserdi ja õpitoa

Laupäeval astub  Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025). 

13 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 2.10.2025 (42)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

15 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 2. oktoobril

Hiiu Leht 2. oktoobril Arvamus | Tugev kogukond, parem Hiiumaa Arvamus | Üheskoos edasi! Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud taaskasutusse? Uudis | Huviharidus läheb nüüdsest...

15 tundi ago

UUDISED

TUME TULEVIK | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla

Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.

15 tundi ago