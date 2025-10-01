Jälgi meid

UUDISED

TUME TULEVIK | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla

Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.

Hiiumaa Haigla. | Eike Meresmaa

Sünnitusabi pakkumist väiksemates haiglates arutatakse üle Eesti ning näiteks Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse liige Aleksei Gaidajenko avaldas Eesti Päevalehes arvamust, et pooled sünnitusosakonnad tuleks lähiajal sulgeda, kuna paljudes väiksemates haiglates on sünnitusabi kvaliteet halvenenud.

