Turismiuuring 17.-24.10

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 29. oktoobril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kes kellega käib?
  • Hirmutised au sisse
  • Eiffel ei lange

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

TUTTAV KOLMIK | Hiiumaal jätkab senine koalitsioon

Hiiumaa poliitmaastikul on pärast kohalikke valimisi toimunud nädala jooksul rohkelt käike, mille tulemuseks on see, et koalitsiooni osapoolte osas midagi ei muutu.

51 minutit ago

TÄNAVAKÜSITLUS | Kui ebausklik sa oled?

Einar

2 tundi ago

PLAAN ON JÄTKATA | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli-parki edasi

Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....

21 tundi ago

MUUDATUS | Parvlaevaliinidel muutuvad püsielaniku soodustuse taotlemise tingimused

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust...

24 tundi ago