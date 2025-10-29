KUULA | Hiiu Lehe minutid 29. oktoobril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Kes kellega käib?
- Hirmutised au sisse
- Eiffel ei lange
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiumaa poliitmaastikul on pärast kohalikke valimisi toimunud nädala jooksul rohkelt käike, mille tulemuseks on see, et koalitsiooni osapoolte osas midagi ei muutu.
Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust...