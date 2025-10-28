Kuu aega on Jaani surmast möödas, pisarad kuivanud ning nüüd juba küsitakse, mis saab Jaani ehitatud tornist ja selle ümber rajatud Hiiumaa kogupere seikluspargist, kus külastajaid lõbustasid miniväljaandes tuletornid ja tornikellaga tall, ükssarvik ja lohe, kosmoserakett ja päikese käes helkiv lennuk, Labürindimaja, Pääsupesa loss ja Läti saar.
UUDISED
PLAAN ON JÄTKATA | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli-parki edasi
Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi. Tema õde Aet kinnitab, et Jaani elutöö niisama seisma ei jää.
