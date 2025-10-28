PLAAN ON JÄTKATA | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli-parki edasi

Kuu aega on Jaani surmast möödas, pisarad kuivanud ning nüüd juba küsitakse, mis saab Jaani ehitatud tornist ja selle ümber rajatud Hiiumaa kogupere seikluspargist, kus külastajaid lõbustasid miniväljaandes tuletornid ja tornikellaga tall, ükssarvik ja lohe, kosmoserakett ja päikese käes helkiv lennuk, Labürindimaja, Pääsupesa loss ja Läti saar.