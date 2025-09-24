KUULA | Hiiu Lehe minutid 24. septembril (40)

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Mis on hiidlaste lemmikmoos?
- Autojuhid tegelevad muude asjadega
- Hiiumaa saab elektrit!
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.
Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...
Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.