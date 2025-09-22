Jälgi meid
POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Roolis telefoni näppimise trend aina kasvab

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul oli liikluspilt saarel sarnane eelmisele nädalale, rikkumiste osas eksiti piirkiiruse vastu, samuti telefoniga roolis rääkimise keelu vastu. 

