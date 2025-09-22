Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul oli liikluspilt saarel sarnane eelmisele nädalale, rikkumiste osas eksiti piirkiiruse vastu, samuti telefoniga roolis rääkimise keelu vastu.
NÄDAL POLITSEIS | Roolis telefoni näppimise trend aina kasvab
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.
