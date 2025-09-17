Ettevalmistavad tööd on kestnud üle kolme aasta ja investeeringu kogumaksumus on 7,3 miljonit eurot.
UUS MEREKAABEL | Hiiumaa-Saaremaa vaheline elektriühendus saab uue 35 kV merekaabli
Elektrilevi alustas septembris Soela väinas Hiiumaa-Saaremaa merekaabli vahetustööga. Hiiumaa elektrivarustuskindluse tagamiseks asendatakse Pammana ja Emmaste lahuspunktide vahel kaks vana 35 kV kaablit uue suurema läbilaskevõimega merekaabliga.
Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse...
Teisipäeval jõudis Kärdla raamatukokku Eesti Raamatu Aasta rändnäitus, mis on pühendatud suurele juubelile – möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.