KUULA | Hiiu Lehe minutid 18. veebruaril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Messidel lasti konks vette
- Hausma saab parkla
- Hiiumaa riigikool otsib nime
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev. Heisatakse lipud! Järgmine Hiiu Leht ilmub 27. veebruaril.
Hiiumaa eraisikud ja ettevõtted võlgnevad maksu- ja tolliameti andmeil riigile automaksu veidi üle 16 000 euro suuruses summas.
Seoses “Ukraina sõjaga” on meil käibele lastud loosungid: “Balti riigid on järgmised!” ja “Ukraina sõdib meie vabaduse eest!”. Mina olen aga kindel, et Venemaa...