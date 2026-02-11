Jälgi meid
ÜLLATUS RIIAS | Hiiumaa vajab Lätis rohkemat tutvustamist

Riia turismimessil küsiti Hiiumaa esindajatelt korduvalt, kuidas nad üldse kohale said – meri ju jäätunud. See näitas, et Hiiumaad puudutavad erilisemad uudised levivad juba üle Eesti piiri ning ka lätlased teavad üha paremini, kus Eesti saared asuvad. Messi viimasel päeval sai huvilistele juba öelda, et jäätee on avatud.
Hiidlased ja saarlased sõbralikult koos tutvustamas Eesti saari. | Foto: Reet Kokovkin

Turismi asjatundjate seas on viimastel aastatel arutletud, kas Riia turismimessil osalemine on vajalik. Ühelt poolt on kogu info internetis, teisalt on Läti Eesti vahetu naaber ning oluline sihtriik. Soov on, et lätlased leiaksid hiiumaa.ee veebilehe ja külastaksid Hiiumaad senisest rohkem. Tänavu oli Hiiumaa Riias esindatud väikese letiga Saaremaaga ühisel alal.

