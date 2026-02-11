ÜLLATUS RIIAS | Hiiumaa vajab Lätis rohkemat tutvustamist

Turismi asjatundjate seas on viimastel aastatel arutletud, kas Riia turismimessil osalemine on vajalik. Ühelt poolt on kogu info internetis, teisalt on Läti Eesti vahetu naaber ning oluline sihtriik. Soov on, et lätlased leiaksid hiiumaa.ee veebilehe ja külastaksid Hiiumaad senisest rohkem. Tänavu oli Hiiumaa Riias esindatud väikese letiga Saaremaaga ühisel alal.