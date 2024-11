KUNSTI TEEJUHT | Valev Sein eelistab kunsti rääkimisele

Valev Sein hoiab end avalikkuse eest Lauka küla vaikusesse, kus on tema kodu ja valmimas on ateljee. Ise ta endast väga rääkima ei tiku, aga see-eest on iga tema kunstitöö kõne väärt. Silma paistab ta mitmes mõttes. Nii oma pika kasvu, vaikiva oleku ja lehviva habemega kui ka omanäolise loomingu ja kunstigaleriis toimetamisega.