KUIDAS MA SIIA SATTUSIN? | Jaani saarele tulek pidi olema üheaastane projekt

Hiiumaal on ta toimetanud enamjaolt toitlustusäris, kuid oma taustalt on ta tegelikult reklaami ja kommunikatsiooni valdkonnast. Ennekõike on Jaan aga avatud suhtleja, kes on sündinud vägagi sobivalt 21. jaanuaril, rahvusvahelisel kallistamise päeval. Kõige olulisemad on talle tema oma inimesed ja teda jäävad nähtavasti alati kandma maa-vanaema sõnad, mis olid kantud mõttest, et kõige tähtsam on olla hea inimene.