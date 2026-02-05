KROONITI MEISTRIKS | Jorgen Kuivonen jääpurjetamises Eesti meister

Kolme võistluspäeva jooksul peeti kokku 14 võistlussõitu. Jääolud olid võistlemiseks sobivad ning tuult jagus kogu regati vältel, õhutemperatuur püsis miinuskraadides.
Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
Rakveres peetud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis ja sprinditeates jõudsid Hiiumaa sportlased mitmel korral poodiumile.