KORD MUUTUB | Kärdla raamatukogu läheb üle kahekordsele autentimisele

Selleks, et saada unikaalne PIN kood, tuleb lugejatel käia tööpäevadel kell 10.00-18.00 raamatukoguhoidja juurest läbi. PIN kood on personaalne kood ja seda teistega jagada ei tohi.
UUDISED
Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu jätkab koostööd Hiiumaa vallaga ja lõpusirgel on kolimine uutesse parematesse ruumidesse.
UUDISED
SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liikme Romet Keskla sõnul möödus Helsingis toimunud Vene Båt meremess üldjoontes edukalt, ehkki külastajate arv jäi varasemate aastatega võrreldes tagasihoidlikumaks.
SPORT
KK Askus/Jetoil Hiiumaa Spordikooli U16 poisid lõpetasid Riias põhihooaja kolmanda ja viimase etapi mitme võiduga.
UUDISED
Viscosa Kultuuritehase arendatava hotelli nimi 4Sterni ühendab endas nii ajaloolise pärandi kui ka tulevikuvaate.