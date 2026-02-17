Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

KORD MUUTUB | Kärdla raamatukogu läheb üle kahekordsele autentimisele

Alates 1. aprillist muutub Kärdla raamatukokku sisenemise kord iseteeninduse ajal. Lisaks senisele ID-kaardiga tuvastamisele tuleb sisestada uksel ka PIN kood.
Avatar photo
Lisaks ID-kaardiga tuvastamisele tuleb sisestada uksel ka PIN kood. | Foto: Kärdla raamatukogu

Selleks, et saada unikaalne PIN kood, tuleb lugejatel käia tööpäevadel kell 10.00-18.00 raamatukoguhoidja juurest läbi. PIN kood on personaalne kood ja seda teistega jagada ei tohi.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KOLIMINE LÕPUSIRGEL | Koduta loomadele varjupaiga leidmine õnnestus alles kolmandal katsel

Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu jätkab koostööd Hiiumaa vallaga ja lõpusirgel on kolimine uutesse parematesse ruumidesse.

13 tundi ago

UUDISED

MEREMESS | Kalana sadam äratas Helsingis huvi

SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liikme Romet Keskla sõnul möödus Helsingis toimunud Vene Båt meremess üldjoontes edukalt, ehkki külastajate arv jäi varasemate aastatega võrreldes tagasihoidlikumaks.

13 tundi ago

SPORT

EDUKAS ETAPP | Hiidlased võitsid Riias korvpallis leedukaid ja norrakaid

KK Askus/Jetoil Hiiumaa Spordikooli U16 poisid lõpetasid Riias põhihooaja kolmanda ja viimase etapi mitme võiduga.

15 tundi ago

UUDISED

UUED ARENGUD | Viscosa Kultuuritehase uus hotell saab nimeks 4Sterni

Viscosa Kultuuritehase arendatava hotelli nimi 4Sterni ühendab endas nii ajaloolise pärandi kui ka tulevikuvaate.

17 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×