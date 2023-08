Hiiumaa suurim väärtus on tema haruldane elukeskkond. Seega pole üllatav, et Hiiumaa on ennast valla arengukavas kuulutanud loodust hoidvaks ja väärtustavaks saareks. Hiiumaa metsaressurss peab olema säästlikult kasutatud ja väärtuslikud maastikud säilitatud, kinnitab arengukava asjakohaselt.